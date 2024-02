Les petits plaisirs du shopping moderne

par Ploum le 2024-02-12

— Bonjour, je peux vous aider ?

Coincée dans sa boutique au plus profond des entrailles du centre commercial, la vendeuse ne devait pas souvent voir la lumière du jour. Aux reflets criards de son maquillage, j’eus l’impression que ça ne la dérangeait pas spécialement.

— Oui, répondis-je en posant la main sur un modèle d’exposition. Je cherche à m’équiper entièrement.

— Celui-là possède une connexion wifi et 5G ultrarapide. Vous pouvez le contrôler depuis votre téléphone grâce à notre app dédiée…

— Non, merci, l’interrompis-je avec une petite moue non convaincue.

— Ou alors, on rentre dans le haut de gamme. Ces modèles sont liés au cloud et possèdent une intelligence artificielle embarquée.

— Bof, laissez tomber !

— Enfin, le top du top, le neck plus ultra. Stockage des données sur blockchain propriétaire, interaction intégrée avec votre casque de réalité virtuelle…

— Écoutez, je veux juste acheter un frigo. Juste un frigo !

— Et bien ce sont des frigos. Les meilleurs…

— Non, un frigo qui fait du froid et rien d’autre. Sans aucune connexion, sans aucune puce électronique.

Interloquée, la vendeuse ouvrit la bouche sans proférer le moindre son. Pendant quelques secondes, elle me jaugea avant de rompre le silence.

— Vous êtes un collectionneur d’antiquités ?

— Non, je veux un frigo moderne, mais sans puce électronique.

— Mais pourquoi ?

— Parce que je veux un truc qui fait du froid, rien d’autre.

— Ça n’a pas de sens !

Attirée par le bruit de notre discussion, une autre vendeuse s’approcha avec un sourire dégoulinant d’hypocrisie.

— Laisse Amanda, je m’en occupe. Monsieur est certainement ingénieur en informatique ou en électronique.

J’acquiesçai silencieusement avec un petit sourire. Elle avait vu juste !

— Monsieur, je suis au regret de vous annoncer que nous sommes un showroom de démonstration normal. Nous n’avons en démonstration que ce qui est disponible à la livraison sur notre site web, pas les produits de niche. Mais je crois savoir qu’il existe un magasin grand luxe qui fait ce genre de choses : des équipements sans puce électronique. Évidemment, ça coûte très cher. Beaucoup trop pour notre clientèle. Mais peut-être y trouverez-vous votre bonheur ? Attention cependant, il est impossible de commander en ligne. C’est un truc pour les riches originaux.

— Merci, lancé en grommelant. Je vais aller voir.

Tournant le dos, j’entendis Amanda demander à sa collègue.

— Mais pourquoi un ingénieur refuserait de…

— Jamais compris. Ces gens-là, ils sont pas comme tout le monde. Si ça se trouve, il n’a même pas de compte sur…

Leurs voix se perdirent dans le brouhaha du centre commercial. M’enfuyant le plus rapidement possible, je franchis l’épais sas d’air conditionné et me retrouvai face aux automobiles qui, à perte de vue, rechargaient leurs batteries sous une pluie grisâtre. Je n’étais pas prêt de l’avoir mon frigo. Sans compter que, étant nouveau dans le pays, j’avais également besoin d’un micro-ondes, d’un lave-linge, d’une brosse à dents électrique et d’une cafetière… Ça n’allait pas être de tout repos.

Quant à la voiture, je n’osais même pas y penser. Tout compte fait, c’était peut-être le moment de se mettre sérieusement au vélo…

— Ding ! Mise à jour du firrmware de votre batterie en cours. Vérification de l’état de votre abonnement.

Argh ! Même les vélos !