Lectures : Soyez un héros, passez en manuel !

par Ploum le 2024-04-26

L’abrutissement de l’automatisation

Une tiktokeuse lance la mise à jour de sa Tesla et se retrouve coincée dedans pendant 40 minutes.

Mais, comme le souligne brillamment Olivier Ertzscheid, la subtilité est qu’elle aurait pu sortir… en ouvrant la porte « manuellement », ce qu’elle s’est refusée à faire.

D’un autre côté, le simple fait qu’on puisse ouvrir une porte non manuellement est inquiétant. Parce qu’on perd l’habitude de ce geste simple est qu’en cas d’urgence, on pourrait tout simplement ne pas y penser. Comme nous avons perdu la capacité d’imaginer réparer un objet qui tombe en panne.

Nous sommes devenus cette masse abrutie qui regarde béatement le héros lorsque, devant la catastrophe imminente, celui-ci annonce, sûr de lui : « je passe en manuel ! ».

Mort aux notifications

Un autre truc pour lequel on devrait passer en manuel : les notifications.

Je le dis et le répète : les notifications sont une abomination. Elles représentent littéralement quelqu’un qui vient vous taper sur l’épaule pour vous interrompre sans ménagement dans ce que vous faites, quelle que soit la situation.

La seule personne que j’autorise à faire cela, c’est moi-même. Les seules notifications que j’accepte sont donc celles de mon agenda. Mon bureau Regolith n’a même pas de notifications tout court et mon téléphone est soit en silencieux, soit en mode avion. Seule exception : lorsque j’attends un coup de fil ou que je veux être joignable pour mon épouse. Et je peste de ne pas pouvoir activer les notifications uniquement pour une personne particulière. Pourquoi pensez-vous que cette fonctionnalité évidente soit si rare, voire inexistante ?

Le simple fait que, par défaut, tous nos appareils soient conçus pour nous interrompre est la preuve que nous sommes du bétail exploité par les fabricants. Sur macOS, il est impossible de désactiver de manière permanente les notifications. J’ai même reçu le témoignage de personnes qui ne savaient pas qu’il était possible de désactiver les « bip bip » incessants de leur téléphone (mise à jour d’app, notifications aléatoires, etc.) Ça les ennuyait, mais elles vivaient avec, croyant que c’était le prix à payer.

Chaque notification est une source de stress, même si elle ne vient pas de votre téléphone, même si vous n’êtes pas concerné. Le son des notifications est pensé et conçu pour mettre votre cerveau en alerte, pour générer une petite décharge d’adrénaline. Les notifications nous épuisent littéralement.

Je suis devenu un psychopathe antinotifications. Pour tous les numéros inconnus qui m’ont appelé ou qui m’ont envoyé un SMS publicitaire, je dépose d’ailleurs une plainte sur le point de contact belge. Je viens de le faire pour un opticien de ma ville qui m’a annoncé par SMS que les appareils auditifs étaient en promotion. J’ai donné mon numéro, il y a plusieurs années, pour qu’ils puissent me prévenir quand mes lunettes étaient réparées.

Je ne suis pas sûr de l’utilité, mais je me dis que, à la longue, si on est plusieurs dizaines à faire pareil, ça va commencer à ne plus pouvoir être ignoré.

Et je me désabonne d’absolument tout email qui arrive dans mon inbox depuis une liste. Si je suis réabonné, je désactive l’alias dans SimpleLogin.

L’omniprésence du tracking

Une bonne manière de visualiser que toute votre activité en ligne est surveillée et de faire en sorte que votre ordinateur émette une… notification sous forme de bip sonore à chaque fois qu’il envoie des données vers un espion identifié. Oui, je me contredis. Mais ici, c’est juste pour l’expérience !

C’est ce qu’a fait Bert Hubert. Ceci ne prend évidemment pas en compte les espions non identifiés. Mais c’est déjà impressionnant en soi. Allez voir la seconde vidéo pour vous donner une idée.

Abonnez-vous à ma chaîne !

Tant qu’on y est, pour être notifié chaque fois que je poste un billet, n’oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ! Enfin, ma mailing-liste ;-)

Un prisonnier enchaîné dit à un autre « Abonnez-vous à ma chaîne ! »

Israël et Whatsapp

Loin de passer en manuel, Israël utiliserait "l’intelligence artificielle" pour déterminer les cibles de ses frappes. Et de forts soupçons existent sur le fait que cette IA soit alimentée par des données Whatsapp. C’est entièrement plausible, car, contrairement à Signal, Whatsapp recueille des myriades d’informations sur vous. Je l’ai vécu il y a quelques années lorsque j’avais encore des comptes Facebook et Whatsapp. Un de mes anciens propriétaires, avec qui je n’étais plus en contact depuis des années, m’a envoyé par erreur un message Whatsapp. Dans les minutes qui ont suivi ma réponse pour lui signifier son erreur, Facebook m’a proposé d’être ami avec cette personne (nous n’avions ni connaissance ni page suivie en commun).

Le simple fait d’être dans un groupe de discussion avec un terroriste, d’être en contact avec lui voire d’être au même endroit à un moment donné suffirait à faire de vous une victime d’une frappe. Et tant pis si le terroriste était dans un appartement deux étages au-dessous du vôtre : vous partagiez les mêmes coordonnées géographiques !

Notez que ce n’est pas neuf. Plusieurs exemples existent en Afghanistan de victimes ayant été ciblées, car ayant, selon des algorithmes « intelligents », un « comportement suspect ». Je me souviens d’un médecin pakistanais tué par un drone US. Il était considéré comme suspect, car passant fréquemment la frontière (il travaillait en Afghanistan et vivait au Pakistan) et changeant régulièrement de carte sim (oui, il en avait une pour chaque pays pour des raisons évidentes d’abonnement).

Ce qui est fascinant c’est à quel point ces outils permettent de diluer la responsabilité. Les militaires obéissent aux ordres, les commanditaires disent se fier aux algorithmes, les programmeurs que la responsabilité incombe aux collecteurs de données et ces derniers prétendent ne faire que collecter des données, ne rien en inférer ni décider.

C’est d’ailleurs le véritable marché de l’intelligence artificielle : diluer la responsabilité. Une voiture tue un piéton ? C’est « l’algorithme ». Une entreprise balance des tonnes de produits néfastes dans une rivière ? C’est « une erreur de programmation ».

Être sur Whatsapp est potentiellement mortel. Vos données seront, un jour, utilisées contre vous. Et certainement par erreur. La question n’est pas de savoir si vous avez quelque chose à vous reprocher, mais si un algorithme ne pourrait pas un jour penser que vous êtes potentiellement dangereux. Et ce, pour chaque algorithme qui existe et pour chaque jeu de données.

En attendant, utilisez Signal. Signal n’est pas parfait, mais n’a, pour seules données à votre sujet, que votre numéro de téléphone, la date de création de votre compte et la date de votre dernière connexion. Contrairement à Whatsapp, Signal n’a accès ni à vos contacts, ni à votre localisation, ni à vos groupes, ni à vos habitudes. Signal n’est pas non plus une entreprise commerciale, mais une fondation (dont une grande partie du financement vient d’un don… du créateur de Whatsapp, qui a renié sa création après avoir vu ce que Facebook en faisait).

Pour ceux qui le peuvent, supprimez Whatsapp. Oui, vous allez rater des choses. Mais vous allez aussi faire évoluer la masse critique vers Signal. L’effort en vaut la peine.

Signal se merdifie ? Non, c’est Apple !

Lors d’un appel vidéo récent sur Signal, j’ai eu la surprise de voir s’afficher des émojis en forme de pouces levés chaque fois que mon correspondant agitait les mains. Je me suis immédiatement demandé comment Signal pouvait ajouter cette fonctionnalité sans intercepter la vidéo. Après recherche, il s’est avéré que ce n’est pas Signal, mais bien l’iPhone qui fait ça automatiquement.

Résultat : ce truc, dont je n’ose imaginer le coût de développement et l’impact sur la batterie, apparaissait tout le temps et nous a fait perdre 15 minutes de discussion avant de commencer à nous énerver sérieusement. Ce n’est même plus possible de discuter sérieusement sans être distrait. C’est un peu comme les notifications : ces produits ne sont pas pensés pour nous permettre d’être productif ou épanoui, mais, par défaut, pour nous distraire. Dans tous les sens du terme. Pour nous empêcher de penser.

N’attendez pas, agissez !

Distraction, espionnage permanent, ciblage publicitaire ou par drone tueur : cette merdification n’est pas seulement prévisible, elle est inévitable. Oui, votre activité sur Whatsapp et partout ailleurs va un jour se retourner contre vous. Aux États-Unis, les données de votre voiture servent déjà à augmenter le tarif de votre assurance.

Vous pouvez supprimer sans crainte vos comptes Reddit, Twitter, LinkedIn et bien d’autres. En les supprimant définitivement, par opposition à une simple « désactivation », vous forcez l’effacement d’une partie de vos données. Cette suppression peut avoir des effets bénéfiques insoupçonnés sur votre santé mentale.

De toute façon, de plus en plus de comptes sur ces plateformes sont des bots qui servent à faire de la pub. Si un compte interagit avec vous en vous parlant d’un service en ligne, c’est probablement un bot. Pardon, une « intelligence artificielle ».

Passez en manuel : supprimer vos réseaux sociaux propriétaires et venez tester Mastodon !

Supprimer un compte fait peur. On va perdre plein de données. Mais, en fait, vous les perdrez un jour ou l’autre, quand vous vous y attendrez le moins. Pour une raison débile. Parce qu’un algorithme aura déterminé que vous avez « enfreint les conditions d’utilisation ».

Et oui, vous allez un jour perdre votre accès à toutes les vidéos que vous avez mises sur YouTube.

YouTube qui est tellement incontournable qu’il ne peut que se merdifier. Et il le fait. YouTube suivrait-il la voie de Twitter ? Oui, même si c’est moins spectaculaire, moins Elonesque.

Si vous avez des vidéos, postez-les sur un compte Peertube. Si vous avez une chaîne, faites-en une copie sur Peertube et parlez-en. Normalisez le fait d’être un vidéaste sur Peertube.

Si vous avez des données que vous souhaitez conserver sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, faites-en une copie, car vous allez les perdre comme j’ai perdu tout ce que j’avais posté sur Google+. Ce n’est pas une prédiction, mais une certitude. Ce n’est qu’une question de temps.

Alors, soyez le héros, passez en manuel : sauvegardez vos données et supprimez vos comptes propriétaires !