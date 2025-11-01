Quand éclatera la bulle IA…

par Ploum le 2025-11-01

Comme le souligne Ed Zitron, toute la bulle actuelle est basée sur 7 ou 8 entreprises qui s’échangent des promesses de s’échanger des milliards d’euros lorsque tous les habitants de la planète dépenseront en moyenne 100€ par mois pour utiliser ChatGPT. Ce qui, pour éviter une cascade de faillites, doit arriver dans les 4 ans au plus tard.

Spoiler : cela n’arrivera jamais.

(oui, Gee m’a convaincu que le spoiler, ce n’était finalement pas si mal et que si spoiler gâche réellement une œuvre, c’est que l’œuvre est merdique)

Tout le monde est en train de perdre une fortune à investir dans une infrastructure IA que personne ne veut payer pour utiliser.

Parce qu’à part deux ou trois managers lobotomisés par les écoles de commerce et tout fiers de poster sur LinkedIn des textes générés qu’ils n’ont même pas lus, ChatGPT est loin d’être la révolution promise. C’est juste ce qu’on veut nous faire croire. Cela fait partie du marketing !

Tout comme on veut nous faire croire qu’avoir une app pour tout nous simplifie la vie alors que si on réfléchit rationnellement, le coût cognitif de l’app est souvent supérieur à l’alternative, mais encore faut-il qu’alternative il y ait.

Et ce n’est pas un hasard si je parle d’apps pour illustrer la bulle IA.

La saturation du smartphone

Parce que les apps ont été promues à grand renfort de marketing pour promouvoir indirectement la vente de smartphone. Qu’une gigantesque industrie s’est formée sur le fait que le marché des smartphones était en pleine croissance. Et si la bulle n’a pas explosé, un autre phénomène est arrivé très récemment : la saturation.

Tout le monde a un smartphone. Celleux qui n’en ont pas n’en veulent pas en conscience. Celleux qui en ont vont le remplacer de moins en moins souvent, car les nouveaux modèles n’apportent plus rien et, au contraire, retirent des fonctions (combien s’accrochent à un vieux modèle pour garder un jack audio ?). L’industrie a fini sa croissance et va se stabiliser dans un renouvellement de l’existant.

Si j’étais méchant, je dirais que le marché du dumbphone a un plus fort potentiel de croissance que celui du smartphone.

Toutes les petites sociétés et les services qui se sont fait convaincre de « développer une app » ne l’ont fait que pour promouvoir la vente de smartphone et, désormais, cela ne sert plus à rien. Elles se retrouvent à devoir gérer trois clientèles différentes : Android, iPhone et celleux sans aucun des deux. Bref, vous pouvez arrêter de « promouvoir vos apps », cela ne vous rapportera rien d’autre que du travail et des coûts supplémentaires. Que cela vous serve de leçon à l’heure où vous « investissez dans l’IA ».

Spoiler : personne n’a compris la leçon.

Croissance, Ô Croissance !

Mais le capitalisme a besoin de croissance ou, au moins, la croyance d’une croissance future.

C’est exactement ce que promet l’IA et la raison pour laquelle nous sommes gavés de marketing pour l’IA partout, que les nouveaux téléphones ont des « puces IA » et que toutes les apps se mettent à jour pour nous forcer à utiliser l’IA.

Par rapport à l’explosion du mobile, j’observe néanmoins une différence flagrante, fondamentale.

Beaucoup de gens « normaux » n’aiment pas. Les mêmes qui étaient fascinés par les premiers smartphones, qui étaient fascinés par les réponses de ChatGPT sont furieux d’avoir une IA dans Whatsapp ou dans leur brosse à dents. Celleux qui croient le plus en l’IA ne sont pas celleux qui l’utilisent le plus (ce qui était le cas du smartphone), mais celleux qui pensent que d’autres vont l’utiliser !

Mais ces autres ne l’utilisent finalement que très peu. Et ce n’est pas une réflexion éthique ou écologique ou politique.

C’est juste que ça les emmerde. Que même avec du matraquage marketing incessant, ils ont l’impression que ça complique leur vie plutôt que la simplifier. J’observe de plus en plus de gens refuser de faire des mises à jour, tenter de faire durer le plus longtemps possible un appareil pour éviter d’avoir à racheter le nouveau avec des écrans tactiles à la place des boutons. Ce que j’expliquais déjà en 2023.

Nous avons atteint un point de saturation technologique.

Lorsque vous refusez l’IA ou que vous demandez un bouton physique pour régler le volume de la radio dans votre nouvelle voiture, les vendeurs et le marketing se contentent de vous classer dans la catégorie des « ignares qui ne comprennent rien à la technologie » (dans laquelle ils me classent dès que j’ouvre la bouche, et ça m’amuse beaucoup d’être pris pour un ignare technologique).

Mais, à un moment, ces ignares vont devenir une masse importante. Ces non-consommateurs vont commencer à peser, économiquement, politiquement.

L’espoir des ignares technologiques

L’économie de la merdification (ou « crapitalism » comme l’appelle Charlie Stross) est, sans le vouloir, en train de promouvoir la décroissance et le low-tech !

Chaque système contient en lui les germes de la révolution qui le renversera.

Du moins, je l’espère…

La bulle du web 2.0 a éclaté en laissant en place une énorme infrastructure sur laquelle ont pu prospérer quelques survivants (Amazon, Google) et quelques nouveaux venus (Facebook, Netflix) qui se sont littéralement approprié les restes.

Parfois, une bulle ne laisse rien derrière elle, comme celle des subprimes en 2008.

Qu’en sera-t-il de la bulle IA dans laquelle nous sommes ? Les datacenters construits seront rapidement obsolètes. La destruction sera énorme.

Mais ces data centers nécessitent de l’électricité. Beaucoup d’électricité. Et pour une grande partie, une électricité renouvelable, car c’est la moins chère à l’heure actuelle.

Mon pari est donc que l’éclatement de la bulle IA va créer une offre d’électricité sans précédent. Celle-ci va devenir presque gratuite et, dans certains cas, elle aura même un prix négatif (parce qu’une fois les batteries pleines, il faut bien évacuer la production excédentaire).

Et si l’électricité est gratuite, il devient de plus en plus difficile de justifier de brûler du pétrole. La fin de la bulle IA pourrait également sonner la fin d’une bulle pétrolière qui dure depuis 70 ans.

Ça paraît un peu utopiste et, au moment de l’éclatement, ça ne va pas être joli à voir. Ça peut commencer demain comme dans 10 ans. La transition risque de durer plus qu’une poignée d’années. Mais, clairement, c’est un changement civilisationnel qui s’amorce…

On n’y arrivera pas sans douleur. La récession économique va alimenter tous les délires fascistes disposant d’une infrastructure d’espionnage dont l’officier de la Stasi le plus fou n’aurait jamais pu rêver. Mais ptêtre qu’au bout du tunnel, on se dirigera vers ce que Tristan Nitot a décrit dans sa novelette « Vélorutopia ». Il prétend s’inspirer, entre autres, de Bikepunk. Mais je crois qu’il dit ça pour me flatter.